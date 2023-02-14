На пост главы Центрального банка Японии выдвинут Кадзуо Уэда

Премьер-министр Японии Фумио Кисида решил выдвинуть в качестве кандидата на пост главы Центрального банка страны профессора экономики Кадзуо Уэду, сообщает Reuters. Теперь его кандидатуру должны одобрить обе палаты парламента Японии, в которых партия господина Кисиды удерживает большинство мест.

71-летний Кадзуо Уэда должен сменить на посту главы Центробанка Харухико Куроду, который занимает эту должность с марта 2013 года. Его второй срок полномочий заканчивается 8 апреля.

Смена главы ЦБ может означать окончание эпохи экспериментов господина Куроды, который продолжал сохранять отрицательные процентные ставки, даже когда большинство его зарубежных коллег значительно поднимали их, чтобы справиться с ростом инфляции. И это несмотря на то, что инфляция в стране в итоге достигла максимума за 41 год — 4%, что вдвое превышает целевой показатель ЦБ. Ранее премьер-министр Японии заявлял, что новый глава Центробанка должен обладать сильными коммуникативными навыками и уметь координировать свои действия с коллегами по всему миру.

О том, как Япония может стать одним из лидеров экономического роста в мире,— в материале «Ъ» «В тихой гавани иены водятся».

Кирилл Сарханянц