Начштаба ОДКБ не исключил совместного участия российско-белорусской группировки в учениях

Начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров сообщил, что вопрос участия совместной российско-белорусской группировки в учениях ОДКБ в 2023 году в Белоруссии сейчас обсуждается.

«Этот вопрос сейчас обсуждается, в любом случае применение сил и средств на территории любого государства-члена (ОДКБ.— “Ъ”) должно проводиться по единому замыслу и плану»,— сказал господин Сидоров в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант также заявил, что ему неизвестно о возможности участия членов организации в военной операции на Украине. По его мнению, необходимости в этом нет.

Кроме того, господин Сидоров сообщил, что учения ОДКБ «Нерушимое братство-2023», которые изначально планировалось провести в Армении, пройдут в Киргизии. Ранее о нецелесообразности проведения учений в Армении заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

В январе заместитель госсекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко сообщил, что три из четырех военных учений Организации Договора о коллективной безопасности пройдут на территории его страны. По его словам, в сентябре в Белоруссии пройдут учения по взаимодействию военных сил ОДКБ, а также разведывательные и тыловые учения.

В 2023 году Белоруссия председательствует в ОДКБ. Генсек ОДКБ Станислав Зась говорил, что белорусское председательство пройдет под девизом «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности». В качестве главной цели ОДКБ в 2023 году он называл повышение сплоченности ее членов.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о создании объединенной войсковой группировки с Россией. Как сообщали в Минобороны Белоруссии, численность российских военнослужащих в составе этой группировки составляет чуть менее 9 тыс. человек.

Эрдни Кагалтынов