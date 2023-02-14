МВФ оценил потребности украинской экономики в $40–48 млрд в год

В 2023 году Украине необходимо получить финансирование в объеме $40–48 млрд для того, чтобы национальная экономика продолжала функционировать. Такой оценкой поделилась директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Кристалина Георгиева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Украина в этом году нуждается в финансовой поддержке в $40–48 млрд, чтобы страна продолжала выполнять свои обязательства. Поддержку окажут ЕС, США и другие»,— сказала госпожа Георгиева во время конференции в Дубае (запись ее выступления доступна на YouTube-канале CNBC). МВФ должен сыграть «стабилизационную роль» в поддержке украинских граждан.

В октябре 2022 года советник президента Украины по вопросам экономики Александр Роднянский сообщил, что стране ежемесячно требуется до $5 млрд бюджетной помощи в месяц. В начале февраля Совет Евросоюза согласовал седьмой пакет помощи Украине на общую сумму €545 млн.

Андрей Сапожников