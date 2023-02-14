В Самаре из дома на ул. Советской Армии эвакуировались 25 человек из-за пожара

Пожар произошел в жилом доме во вторник утром в Самаре. Сообщение о происшествии на ул. Советской армии, 238, поступило на пульт оперативных служб в 10:11 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в квартире горят домашние вещи, до прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 25 человек»,– говорится в сообщении.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
В 10:46 возгорание было локализовано на площади 10 кв. м. В 10:54 пожар был ликвидирован.
Никто не погиб и не пострадал. Пламя тушили девять единиц техники и 35 человек.
Ранее в Самаре один человек погиб и два пострадали на пожаре в жилом доме. Это произошло в минувшее воскресенье.