В Самаре один человек погиб и два пострадали на пожаре в жилом доме

Пожар произошел в Самаре в минувшее воскресенье вечером. Сообщение о происшествии в Советском районе на ул. Победы, 92, поступило на пульт дежурного в 23:37 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«На месте вызова горели домашние вещи на площади 20 кв. м. Локализация 00:10. Ликвидация 00:26. Работали восемь единиц техники, 31 человек»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На месте происшествия обнаружено тело погибшей женщины 1957 года рождения. Кроме того, два человека пострадали: женщина 1932 и мужчина 1977 годов рождения.

Из здания эвакуировано 18 человек, спасено пять, среди них – ребенок.

Георгий Портнов