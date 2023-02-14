Частично удовлетворены иски прокурора к мэру Самары по делу о командировках в ОАЭ

Суд Ленинского района Самары частично удовлетворил иски прокурора Самары Артема Ярыгина к градоначальнице Елене Лапушкиной и ее первому заму Максиму Харитонову. Требования надзорного ведомства касались возврата средств, которые, как считают правоохранители, городские чиновники незаконно потратили на командировки в ОАЭ, а также увольнения виновных в этом. Решение опубликовано на сайте райсуда.

Разбирательство касалось служебной командировки чиновников в ОАЭ для участия в образовательном проекте для ста крупнейших городов РФ. Прокуратура пришла к выводу, что средства, предназначенные для служебных целей, чиновники потратили на туристические цели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В мэрии заявляли, что «средства были потрачены исключительно в рамках служебной командировки, которая не могла являться туристической поездкой». Перед этим надзорное ведомство потребовало уволить руководителей двух департаментов администрации города после проверки трат во время той же командировки в Дубай.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «С мэра требуют бюджетные деньги».