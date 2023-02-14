В Липецке проезд в общественном транспорте подорожает на четыре рубля

С 15 февраля в Липецке проезд в общественном транспорте подорожает на 4 руб. — с 23 до 27 руб. при безналичной оплате и с 28 до 32 руб. при оплате наличными. Об этом сообщили в региональном управлении потребительского рынка и ценового политики.

Также подорожает проезд по области. Тарифы на перевозки пассажиров по межмуниципальным маршрутам в пригородном и междугородном сообщении вырастут на 40 коп. за 1 пасс-км при любом способе оплаты.

По данным ведомства, основными причинами увеличения стали снижение пассажиропотока и рост затрат перевозчиков из-за удорожания топлива, автошин и запчастей. «Действующие на данный момент тарифы на проезд не покрывают затраты автотранспортных предприятий на перевозку пассажиров. Все это может привести к отказу перевозчиков от обслуживания маршрутов и перебоям в транспортном сообщении», — отметили в управлении.

О том, как в Липецке выбрали операторов общественного транспорта, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Перевозчики сторговались».

Владимир Зоркий

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