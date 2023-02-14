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«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Сочи из Екатеринбурга

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также в весенне-летнем расписании расширится число рейсов в Сочи из Тюмени, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска и Челябинска.

Напомним, «Аэрофлот» рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов для строительства региональной базы в кластере Поволжье и Урал. Создание базы позволит не только расширить присутствие перевозчика на Урале и в Сибири, но и увеличить число рейсов из этих регионов на Юг страны.

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