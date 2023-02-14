«Аэрофлот» увеличит число рейсов в Сочи из Екатеринбурга

Авиакомпания «Аэрофлот» с 26 марта увеличит число рейсов из Екатеринбурга в Сочи, сообщили в пресс-службе перевозчика. Полеты будут выполняться на самолетах Airbus A320.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Также в весенне-летнем расписании расширится число рейсов в Сочи из Тюмени, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска и Челябинска.
Напомним, «Аэрофлот» рассматривает Екатеринбург в качестве одного из городов для строительства региональной базы в кластере Поволжье и Урал. Создание базы позволит не только расширить присутствие перевозчика на Урале и в Сибири, но и увеличить число рейсов из этих регионов на Юг страны.