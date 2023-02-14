Рейтинг АТР
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 7070 очков. 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6730. 3 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5940. 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5515. 5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4065. 6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 3815. 7 (8). Тейлор Фриц (США) — 3455. 8 (7). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3260. 9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3136. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2950. 11 (12). Даниил Медведев (Россия) — 2750.12 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 2715. 13 (13). Карен Хачанов (Россия) — 2515. 14 (17). Янник Синнер (Италия) — 2445. 15 (14). Фрэнсис Тиафо (США) — 2350. 16 (15). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2285. 17 (16). Александр Зверев (Германия) — 2275. 18 (19). Томми Пол (США) — 1835. 19 (20). Ник Кириос (Австралия) — 1825. 20 (18). Лоренцо Музетти (Италия) — 1821. …83 (82). Роман Сафиуллин — 641… 98 (95). Аслан Карацев (оба — Россия) — 555.
Рейтинг WTA
1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 10 485 очков. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 6100. 3 (3). Унс Джабир (Тунис) — 5210. 4 (4). Джессика Пегула (США) — 5000. 5 (5). Каролин Гарсия (Франция) — 4795. 6 (6). Коко Гауфф (США) — 3992. 7 (7). Мария Саккари (Греция) — 3616. 8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3425. 9 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3275. 10 (10). Елена Рыбакина (Казахстан) — 2860. 11 (11). Вероника Кудерметова (Россия) — 2740. 12 (14). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2285. 13 (13). Петра Квитова (Чехия) — 2227. 14 (12). Елена Остапенко (Латвия) — 2210. 15 (19). Людмила Самсонова (Россия) — 2209...16 (15). Симона Халеп (Румыния) — 2141. 17 (16). Виктория Азаренко (Белоруссия) — 2138. 18 (17). Екатерина Александрова (Россия) — 2005. 19 (20). Каролина Плишкова (Чехия) — 1910. 20 (21). Паула Бадоса (Испания) — 1862… 31 (44). Анастасия Потапова — 1439… 56 (55). Анна Калинская — 973… 71 (67). Анна Блинкова — 851… 84 (84). Варвара Грачева — 767… 92 (94). Диана Шнайдер (все — Россия) — 699.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.