Госдеп не подтвердил подготовку встречи Блинкена с Ван И в Мюнхене

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман прокомментировала публикации ряда СМИ о подготовке встречи главы Госдепартамента Энтони Блинкена с коллегами из Китая. Она сказала, что ей нечего объявлять на этот счет.

«Как неоднократно говорил госсекретарь Блинкен, как он говорил Ван И, как все мы говорили КНР, мы открыты для диалога, когда он отвечает нашим интересам и когда условия являются правильными»,— сказала госпожа Шерман на брифинге.

О подготовке ко встрече ранее сообщили источники Reuters и других СМИ. По их информации, переговоры могут пройти с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 17 по 19 февраля.

Встреча американского и китайского дипломатов должна была состояться 5–6 февраля, однако она была отменена из-за обнаружения в небе США китайского аэростата. Пентагон считает, что он вел наблюдение за стратегическими объектами. Пекин утверждает, что он попал в американское воздушное пространство случайно и был предназначен для метеорологических целей.

Об обнаружении объектов в американском воздушном пространстве — в материале «Ъ» «Будь он параллелепипед. Будь он шар, ядрена вошь».

Леонид Уварчев