Der Spiegel: МОК рекомендовал коалиции стран не требовать недопуска России на ОИ-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) настоятельно порекомендовал национальным комитетам тех стран, которые не хотят участия российских и белорусских спортсменов в Играх-2024, не допустить подписания соответствующей декларации. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel. Письмо МОК было за подписью директора департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами (НОК) Джеймса Маклеода.

«Мы настоятельно рекомендуем вам связаться со своим министром, чтобы убедиться, что он не подписывает декларацию, или, по крайней мере, убедиться, что формулировка максимально отражает мнение Олимпийского движения»,— говорится в письме.

Немецкая конфедерация олимпийских видов спорта сообщила, что подобного письма не получала, передает немецкая Suddeutsche Zeitung (SZ). В Норвежской спортивной конфедерации также сообщили, что Норвегия не получила это письмо, передает норвежская Dagbladet.

В пятницу политики более чем из 30 стран согласились выступить против участия российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх в Париже. Среди этих стран — США, Япония, Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Германия, Великобритания, Франция и др., сообщает SZ. Решение ожидается к концу этой недели.

МОК, рекомендовавший после начала военной операции отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, теперь обсуждает возможность их возвращения, но при ряде условий.

В случае участия России в Играх в Париже Украина заявила об их возможном бойкоте, с таким же заявлением выступила Польша.

О призывах не допустить спортсменов к международным соревнованиям читайте в публикации «Ъ» «Россию блокируют с севера».

Мария Федотова