Эксперт рассказала о негативном влиянии большой доли сотрудников-женщин на российские суды

В российском судебном корпусе доля сотрудников-женщин составляет 66% — это один из самых высоких показателей в мире. Однако на работу судов этот фактор оказывает скорее негативное воздействие, заявила Виктория Бурковская, партнер, руководитель уголовно-правовой практики адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАМ) на конференции «Ъ» «Женский взгляд на бизнес в эпоху турбулентности. Гендерное равенство и не только».

По словам госпожи Бурковской, судейский корпус по большей части формируется из секретарей и помощников судей. На эту «совершенно ужасную, нервную, абсолютно низкооплачиваемую» работу женщины приходят чаще, чем мужчины. По мнению эксперта, судьи, пришедшие на свои должности с позиций секретарей и помощников, склонны действовать шаблонно, «не научены воспринимать право», что негативно влияет на практику. В связи с этим высокая доля сотрудниц на самом деле «показатель большого нездоровья нашего судебного корпуса», заключила госпожа Бурковская.

Она также отметила, что в Следственном комитете России 24% сотрудников-женщин. Из них бОльшая часть работает «на местах», только 5,6% — в центральном аппарате СКР. Доля женщин среди сотрудников МВД составляет 30%, они в основном занимаются проблемами несовершеннолетних. Генпрокуратура и ФСИН не ведут статистику, однако и там, по словам эксперта, женщин «довольно много».

Как отметила госпожа Бурковская, некоторые женщины уходят из больших юридических фирм, так как на них возлагают «сельскохозяйственные обязанности», например контроль за тем, как сотрудники учатся в аспирантуре.

Как российские власти планируют добиваться гендерного равенства — в материале «Ъ» «Целеполагание по-женски».