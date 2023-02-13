Активы белгородского «Белого сада» вновь пытаются продать за 253 млн рублей

В Белгородской области на торги вновь выставлено основное имущество крупного обанкротившегося садоводческого хозяйства ООО «Белый сад». Об этом сообщили в пресс-службе банка непрофильных активов «Траст», который является основным кредитором агропредприятия. Начальная стоимость активов заявлена в 253,3 млн руб.

Имущество пытаются реализовать одним лотом. В него включены права аренды земельных участков, собственная недвижимость, системы капельного орошения, шпалерные системы, ограждения, скважины, автомобили, сельскохозяйственная и офисная техника. Активы находятся в аренде у ООО «Балтфреш» из Гатчины Ленинградской области, которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами.

Как уточнили в банке «Траст», на сегодняшний день под управлением обанкротившейся компании находится 551 га плодового сада. Из них яблоневый сад на 27 сортов занимает 300 га, еще 6 га отведено под девять сортов черешни.

«Предприятие на 80% обеспечено собственной сельхозтехникой. Участки оснащены системой орошения, водозабор обеспечивают скважины, установлено два резервных бассейна. Общий урожай по итогам первого полугодия 2022 года составил 25 тыс. т. Штат насчитывает более 100 сотрудников»,— добавили в «Трасте»

До банкротства «Белый сад» заявлял о расширении яблоневых садов до 500 га и строительстве фруктохранилища в Прохоровском районе за 2,5 млрд руб.

Торги пройдут в формате публичного предложения — открытого электронного аукциона на понижение на площадке «Электронные системы Поволжья». Сбор заявок пройдет до 16 марта. Минимальная цена лота к этому моменту может снизиться до 227,9 млн руб.

Продать имущество «Белого сада» пытаются уже два года с момента банкротства компании. Изначально оно оценивалось в 842,3 млн руб. В последний раз активы пытались продать за 405,3 млн руб. со снижением до 253,3 млн руб., но на торги так и не было подано ни одной заявки.

Подробнее о банкротстве компании — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте