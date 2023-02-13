Столтенберг анонсировал создание единой сети коммерческих и государственных спутников НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал создание общей для государств-участников альянса сети национальных и коммерческих спутников. Технология призвана улучшить возможности стран-участниц в части разведки и наблюдения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Я ожидаю, что на этой неделе союзники согласуют создание новой виртуальной сети государственных и коммерческих спутников. Это поспособствует развитию наших (систем,— "Ъ") разведки и наблюдения, поддержит миссии и операции НАТО и расширит возможности обмена данными между союзниками и командной структурой НАТО»,— заявил Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи стран-участниц альянса, стенограмма доступна на официальном сайте организации.

Работа по созданию единой сети спутников требует непрекращающихся инвестиций в оборону государств-членов НАТО, добавил господин Столтенберг. Генсек также полагает, что в этом году участники альянса нарастят расходы на оборону.

В рамках этой же встречи Йенс Столтенберг заявил, что конфликт на Украине перешел в стадию «войны логистик». Генсек НАТО призывал страны-участницы оперативно доставлять технику и боеприпасы Киеву.

Масштабную роль в конфликте на Украине играют спутники Starlink: по данным CNN, система является основным источником связи для украинских военных на поле боя. Ранее глава SpaceX Илон Маск в ответ на призыв восстановить доступ к Starlink на Украине заявил, что терминалы его компании «как и другие коммерческие продукты предназначены для частного использования, а не для военных».