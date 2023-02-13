Более половины россиян поддерживают законодательный запрет депутатам и чиновникам отдыхать за границей во время специальной военной операции. Таковы данные опроса Superjob. Те, кто против, в частности, опасаются, что подобные меры нарушают права человека. 8% опрошенных хотят увидеть, «кто настоящий патриот» и кто чего стоит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что запрещать ничего не нужно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

То, что большинство россиян поддерживает запрет депутатам, управленцам и иным схожим категориям выезжать за границу, сенсацией не является. Не жалует наш народ чиновников, и это подтверждают многочисленные исследования и социологические опросы. Хотя некоторые беспокоятся — а вдруг их там завербуют или чиновники скажут лишнее? Провокации разные возможны. Представители страны как-никак.

Между тем интересно другое: по данным портала Superjob, 15% наших граждан уверены, что не нужно ничего дополнительно запрещать. Не все, но многие среди таковых посчитали, что подобные действия нарушают права человека, ибо каждый имеет право ездить куда хочет.

Дальше больше — 8% также сказали нет — не нужно ничего запрещать. Пусть чиновники покажут, кто и чего на самом деле стоит. Езжайте, господа начальники и народные избранники, веселитесь, а мы посмотрим и сделаем соответствующие выводы.

Что же, очень позитивные жизнеутверждающие показатели. Права человека — это действительно приоритет, вне зависимости от того, чиновник ты или простой человек. К тому же служебное положение, даже самое незначительное, прекрасно позволяет обходить любые ограничения. Кого и куда пускать или не пускать решает опять же все тот же госслужащий. Зачем вредить самому себе? Между тем данные социологические выкладки наглядно объясняют, почему рядовые граждане не жалуют чиновников и всячески норовят испортить им красивую жизнь.

Как сказано в классическом произведении, командир должен пример показывать. На него избиратели равняться должны. А у нас что? Равняться, конечно, пытаются, но как бы не совсем в нужном направлении. Есть такие, что хотят прикоснуться к запретным плодам и буфетам для других закрытых. И когда не получается, завидуют и зла желают. Зависть — это плохо.

Впрочем, к делу. Не надо ничего в очередной раз запрещать. Запретов и так хватает. Тем более сладкую жизнь вполне можно вести и в России. Сладкую жизнь трудно запретить. Корень проблемы видится в другом: иногда кажется, что у нас чиновник — это как бы не народ вовсе, а какая-то отдельная особая категория. А если так, нечего удивляться, что тебя не любят. К людям нужно быть ближе, и тогда все получится. Но пока с этим, как мы видим, не очень.

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