Экс-замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом Макаров покончил с собой

В доме в подмосковной деревне Голиково обнаружили тело Владимира Макарова, бывшего заместителя начальника Главного управления МВД РФ по борьбе с экстремизмом. По предварительным данным, он покончил с собой.

«Инцидент произошел утром 13 февраля. В дачном доме в подмосковной деревне Голиково найдено тело 72-летнего бывшего заместителя начальника Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД генерал-майора Владимира Макарова. Предварительно установлено, что он совершил самоубийство»,— сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Московский комсомолец» сообщает, что тело Владимира Макарова обнаружила его жена около семи часов утра. Семья генерал-полковника вызвала врачей, однако спасти его не удалось.

27 января президент России Владимир Путин своим указом снял Владимира Макарова с должности замглавы управления МВД по борьбе с экстремизмом. Тогда сообщалось о кадровых перестановках в центральном аппарате МВД и подразделениях ведомства.

Лусине Баласян