Именем Муртазы Рахимова назовут гимназии в Уфе и Мраково

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечении памяти первого президента республики Муртазы Рахимова, скончавшегося 11 января.

Как следует из документа, именем господина Рахимова назовут башкирскую республиканскую гимназию-интернат №3, расположенную в Уфе, и башкирскую гимназию в селе Мраково.

Правительству республики совместной с администрацией Уфы поручено установить в городе памятник Муртазе Рахимову, издать биографическую энциклопедию к 90-летию политика. Кабмин также должен внести предложения по присвоению имени Муртазы Рахимова «одному из республиканских образовательных учреждений», а администрация Уфы — одной из центральных улиц города.

На фасаде дома, в котором проживал господин Рахимов, будет установлена мемориальная доска, а в деревне Таваканово Кугарчинского района, в которой родился бывший глава республики — музей.

Ранее сообщалось, что памятник Муртазе Рахимову планируют установить перед зданием Курултая Башкирии на улице Валиди в Уфе.

Булат Баширов

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