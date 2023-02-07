Памятник Муртазе Рахимову планируют установить перед зданием Госсобрания в Уфе

Памятник первому президенту Башкирии Муртазе Рахимову планируют установить перед зданием Госсобрания, сообщил глава республики Радий Хабиров. Также его имя планируют присвоить Башкирской государственной академии госслужбы и одной из новых улиц в Уфе. Проект указа по увековечиванию памяти Муртазы Рахимова готов, уточнил господин Хабиров.

«Это очень символично и правильно, потому что Муртаза Губайдуллович формировал систему управления молодой республикой и именно в общественно-политическом центре Госсобрания он принимал важнейшие решения, декларацию о суверенитете и присягу принимал, как президент — именно на этом месте мы планируем поставить памятник первому президенту», — сказал Радий Хабиров.

Муртаза Рахимов скончался 11 января. Сегодня первому президенту республики исполнилось бы 89 лет.

Карина Мамаева

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