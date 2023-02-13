«Может быть, на зуб попробовал»

В Ленинском райсуде Уфы допросили министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий и в служебном подлоге при приемке очистных сооружений в Кумертау. Подсудимый вину не признал. Он пояснил, в частности, что причин не подписывать акт приемки объекта у него не было, потому что «визуально видел, что все работы завершены». Допрос господина Кучарбаева продолжится в среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ Фото: Влада Шипилова, Коммерсантъ

В Ленинском райсуде Уфы допросили министра строительства и архитектуры республики Рамзиля Кучарбаева, которого подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау. Вместе с ним по уголовному делу проходят вице-премьер Башкирии — министр ЖКХ республики Борис Беляев (бывший сити-менеджер Кумертау), замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиль Сафин, начальник отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурат Бикимбетов и бывший замглавы Кумертау Юрий Куров. Вину они не признают.

По версии обвинения, объект стоимостью 95 млн руб. был построен с нарушениями и не мог эксплуатироваться, а обвиняемые об этом знали. Тем не менее, указано в деле, фигуранты, опасаясь ответственности за допущенные нарушения и срыв сроков, изготовили и подписали акты приемки очистных сооружений.

В начале допроса Рамзиль Кучарбаев пояснил, что в феврале 2016 года был назначен начальником Управления капитального строительства (УКС). В том же году распоряжением правительства республики УКС стал заказчиком строительства очистных сооружений в Кумертау. По объекту состоялись аукционы на проведение строительно-монтажных и пусконаладочных работ, на поставку технологического оборудования и электрооборудования.

На объекте Рамзиль Кучарбаев, по собственным словам, был несколько раз, и причин не подписывать акт КС-14 (бланк акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией) у него не было, потому что он, в частности, «визуально видел, что все работы завершены».

«Возьмем это помещение, — Рамзиль Кучарбаев обвел комнату заседания глазами. — Я – член комиссии. Пришел на приемку данного помещения. Что я вижу здесь? Я вижу, что отделочные работы завершены: ничего нигде не торчит, все покрашено, потолок есть и все есть. Визуально вижу, что все сделано, но второй вопрос: соответствует ли это проекту? Для этого нужно поднимать проектную документацию, изучить и сравнить с проектной документацией. Но это в мои должностные обязанности не входит».

Далее господин Кучарбаев напомнил, что есть еще и «скрытые работы». Для этого эксперимента он показал рукой на окна.

«Как вот здесь я должен увидеть, что на оконных рамах применили утеплители или не применили? По доводам следствия, получается, мне нужно сейчас вскрывать откосы и лично убедиться, что там поставили утеплитель», — отметил Рамзиль Кучарбаев, добавив, что «ни Сафин, ни Бикимбетов постоянно на объекте не бывали и не могли гарантировать, что все работы выполнены согласно проекту».

Отвечая на вопрос своего адвоката Ларисы Исаевой, господин Кучарбаев поставил под сомнение, что объект, согласно проведенной экспертизе, является аварийным. «Он (эксперт) сделал вывод о том, что прочность железобетонной плиты пола здания не соответствует проектным решениям. Какие методы у нас есть для определения прочности бетонной смеси? Есть два метода: разрушающийся и неразрушающийся», — начал он.

«Но методы им такие не использовались?» — поинтересовалась госпожа Исаева.

«Может быть, звучит смешно, но я делаю вывод, что он…», — начал Рамзиль Кучарбаев. «На глаз определил?» — подхватила Лариса Исаева.

«Может быть, на зуб попробовал», — ответил он.

Рамзиль Кучарбаев также напомнил, что сам объект «сейчас работает по своему прямому предназначению». Он также пояснил, что не удивился позиции представителя правительства Башкирии Натальи Калеевой, которая отрицает наличие ущерба бюджету.

«В материалах уголовного дела есть акт проверки Контрольно-счетной палаты по данному объекту, согласно которому установлено, что фактов нецелевого использования и перерасхода денежных средств не установлено. О каком ущербе республике Башкортостан может идти речь? Республика выделила на строительство очистных сооружений энное количество денег. Она получила их», — отметил Рамзиль Кучарбаев.

Под конец допроса, отвечая на вопрос адвоката о возможном заказном характере обвинения, господин Кучарбаев ответил, что комментарии даст позже. Вину он не признает.

Допрос Рамзиля Кучарбаева продолжится в среду, 15 февраля.

Венера Хисамова