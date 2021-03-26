Строительство проблемного ЖК «Краснодар Сити» завершится в 2022 году

Два литера ЖК «Краснодар Сити» введут в эксплуатацию в 2022 году, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. Сроки были озвучены в ходе совещания по вопросу восстановления прав обманутых дольщиков и завершению долгостроев в муниципалитетах Кубани, которое прошло в краевой администрации.

Сообщается, что на квартиры ЖК «Краснодар Сити» заключено 247 договоров долевого участия. Два литера комплекса должны были сданы в эксплуатацию в феврале 2020 года, однако строительство не было закончено. Краевые власти нашли нового инвестора, который доведен работы на объекте в до конца.

В начале апреля также продолжится строительство ЖК «АРС-Аврора», квартиры в котором ждут около 150 семей. Жилой комплекс планируется достроить к 2023 году.

Восстановить права всех обманутых дольщиков Кубани хотят к 2023 году. В текущем году свои квартиры получат более 30 тыс. человек в 83 проблемных домах на территории всего края.

В ближайшие три года Краснодарский край направит 1,7 млрд руб. в качестве взноса в федеральный фонд защиты прав дольщиков, что позволит привлечь более 6 млрд федеральных средств на достройку проблемных объектов.

Ольга Логинова