Режиссера Вадима Абдрашитова похоронят на Троекуровском кладбище

Союз кинематографистов России сообщил ТАСС, что режиссер Вадим Абдрашитов будет похоронен на Троекуровском кладбище. Прощание с постановщиком состоится 15 или 16 февраля. Вадим Абдрашитов умер 12 февраля на 79-м году жизни.

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Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Вадим Абдрашитов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Вадим Абдрашитов родился в 1945 году в Харькове. В 1970-м поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Сначала учился у Михаила Ромма, после его смерти — у Льва Кулиджанова. «Остановите Потапова!» — курсовая работа Вадима Абдрашитова. После окончания ВГИКа режиссер Юлий Райзман пригласил его работать на «Мосфильм». В 1992 году господин Абдрашитов был удостоен звания народного артиста России.

Он был режиссером фильмов «Остановите Потапова!», «Слово для защиты», «Остановился поезд», «Охота на лис», «Парад планет», «Плюмбум, или Опасная игра», «Слуга», «Магнитные бури», «Время танцора».

Эрдни Кагалтынов