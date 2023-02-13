Московский «Спартак» продлил контракт с испанским тренером Гильермо Абаскалем

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем на новых условиях. Контракт заключен до лета 2025 года. Гильермо Абаскаль поблагодарил клуб за доверие.
Гильермо Абаскаль
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба»,— сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, его слова приводятся в сообщении клуба.
Испанский футбольный тренер Гильермо Абаскаль возглавил команду «Спартака» летом 2022 года. С ним команда сыграла 24 матча, в 15 из которых одержала победу. В таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место с 36 очками.
В начале 2000-х Гильермо Абаскаль играл в Испании на позиции нападающего. Карьера тренера началась в 2012 году в испанском клубе «Севилья». Позже он тренировал швейцарские клубы «Кьяссо», «Лугано», а также итальянские и греческие команды. Главным тренером «Спартака» его назначили после отставки итальянца Паоло Ваноли. 33-летний Абаскаль вошел в тройку самых молодых тренеров в истории РПЛ.