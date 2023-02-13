Московский «Спартак» продлил контракт с испанским тренером Гильермо Абаскалем

Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с главным тренером команды Гильермо Абаскалем на новых условиях. Контракт заключен до лета 2025 года. Гильермо Абаскаль поблагодарил клуб за доверие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гильермо Абаскаль

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Гильермо Абаскаль

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Рады, что продлили соглашение с Гильермо и его тренерским штабом. Это то, к чему стремились обе стороны, так что переговоры прошли в конструктивном ключе. Продолжим вместе работать на благо нашего клуба»,— сказал генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, его слова приводятся в сообщении клуба.

Испанский футбольный тренер Гильермо Абаскаль возглавил команду «Спартака» летом 2022 года. С ним команда сыграла 24 матча, в 15 из которых одержала победу. В таблице РПЛ «Спартак» занимает второе место с 36 очками.

В начале 2000-х Гильермо Абаскаль играл в Испании на позиции нападающего. Карьера тренера началась в 2012 году в испанском клубе «Севилья». Позже он тренировал швейцарские клубы «Кьяссо», «Лугано», а также итальянские и греческие команды. Главным тренером «Спартака» его назначили после отставки итальянца Паоло Ваноли. 33-летний Абаскаль вошел в тройку самых молодых тренеров в истории РПЛ.

Лусине Баласян