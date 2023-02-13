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Заслуженный артист РФ извинился перед зрителями после срыва концерта в Перми

После появившейся в СМИ информации о срыве заслуженным артистом России Николаем Носковым концерта в Перми, певец разместил в своем телеграм-канале посты с извинениями. «Дорогие друзья! Пожалуйста, не сердитесь! С Божией помощью! И помощью вашей все будет хорошо»,— написал господин Носков.

Концерт артиста проходил в пермском ДК им. Солдатова 8 февраля. Из-за плохого самочувствия артист вышел на сцену спустя полтора часа после начала концерта, исполнил две песни, начал исполнять третью, но прервал ее и покинул сцену. Несколько зрителей, сочтя, что услуга была оказана не соответствующим образом, обратились к директору ООО «Городские зрелищные кассы» Илье Белову с просьбой полностью вернуть им сумму, уплаченную за билеты.

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, в результате которого у него парализовало правую сторону тела, и в настоящий момент до сих пор проходит реабилитацию. Впервые на публике после болезни он появился в 2019 году, и с тех пор он дает редкие концерты.

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