Пермяки потребовали вернуть деньги за билеты на концерт народного артиста РФ, сорванный певцом

Народный артист России Николай Носков сорвал свой концерт в Перми. Выступление артиста проходило 8 февраля в ДК им. Солдатова. Как пишет в своем телеграм-канале интернет-журнал «Звезда» со ссылкой на сообщения зрителей, из-за плохого самочувствия артист вышел на сцену спустя полтора часа после начала концерта, исполнил две песни, начал исполнять третью, но прервал ее и покинул сцену. Несколько зрителей, сочтя, что услуга была оказана не соответствующим образом, обратились к директору ООО «Городские зрелищные кассы» Илье Белову с просьбой полностью вернуть им сумму, уплаченную за билеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В 2017 году Николай Носков перенес инсульт, в результате которого у него парализовало правую сторону тела, и в настоящий момент до сих пор проходит реабилитацию. Впервые на публике после болезни он появился в 2019 году, и с тех пор он дает редкие концерты.