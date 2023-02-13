В Азербайджане сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 3,4

В Каспийском море на глубине 60 км произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщается на сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

Из данных центра следует, что толчки зафиксировали в 14:19 (15:19 мск). О каких-либо разрушениях не сообщается.

В Каспийском море существует около семи зон повышенной сейсмичности. Республиканский центр сейсмологической службы Азербайджана регулярно сообщает о подземных толчках в Каспийском море. Так, 24 октября сообщалось о землетрясении магнитудой 4,2. Эпицентр толчков находился на глубине 61 км.

Несколько сильных землетрясений с эпицентром в Турции произошли 6 февраля. С тех пор сообщается о землетрясениях меньшей силы по всему миру: в частности, толчки фиксировались в Индонезии, в районе Курил, в Грузии.

Лусине Баласян