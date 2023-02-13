Два особняка рядом с будущей гостиницей Дацюка в Екатеринбурге включили в реестр памятников

В Екатеринбурге два старинных особняка внесли в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Речь идет об особняке на Малышева, 38 и «Доме Линдеров» на Малышева, 40. Соответствующие приказы за подписью начальника регионального управления ОКН Евгения Рябинина опубликованы на портале правовой информации.

«Дом Линдеров» был построен во второй половине XIX – начало XX, градостроительная ценность этого объекта объясняется тем, что он является составным элементом исторической структуры участка на улице Малышева, сложившейся во второй половине ХIХ века и взаимодействует с ближним историкоархитектурным окружением — соседним «Домом Поповичевых», выявленным объектом культурного наследия по ул. Малышева, 38. Этот объект также был построен во второй половине XIX – начале XX в.

Отметим, что рядом с этими объектами раньше находился флигель усадьбы Поповичевых, построенной в XIX веке (Малышева, 38Б). Но в ноябре 2021 года его снесли. Снос старинного здания ранее обсуждался на градсовете, когда речь шла о строительстве 30-этажного административно-гостиничного комплекса «Радиус-2». Заказчиком проекта является компания «Регент», принадлежащая Александру Трунтаеву (деловой партнер известного хоккеиста Павла Дацюка). Построить гостиницу хотят до 2028 года, сейчас проект проходит общественные обсуждения.

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