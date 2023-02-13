Ярославский чиновник назвал катастрофой ситуацию с выпускниками технических вузов

В ярославском правительстве намерены создать условия для сохранения выпускников вузов в регионе, в нынешнем виде ситуация названа критичной и катастрофической. Об этом на заседании комитета по экономической политике Ярославской областной думы заявил директор регионального департамента общественных связей Дмитрий Юнусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы Фото: Пресс-служба Ярославской областной Думы

Губернатор внес в областную думу проект закона «О науке», 13 февраля документ в первом чтении рассмотрел профильный думский комитет. Ярославским вузам планируется выделять целевые субсидии из областного бюджета на отдельные проекты, а студентам – именные стипендии. В таких мерах видят способ по сохранению студентов в Ярославской области.

«Мы смотрели данные по Рыбинску. Ситуация критичная. Порядка 800-900 выпускников школ в Рыбинске. Из них порядка 15-20 процентов поступает в РГАТУ, и только половина выпускников РГАТУ потом идет непосредственно на «Сатурн». Где-то в каких-то вузах больше остаются в регионе. Но, что касается технических направлений, то тут, конечно, катастрофа. И через этот закон мы планируем помочь наших техническим университетам», —заявил директор департамента общественных связей Ярославской области Дмитрий Юнусов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Рыбинске раскритиковал ситуацию с сокращением бюджетного приема в Рыбинский государственный авиационный технический университет.

Андрей Иванов