Контракт с директором Исторического музея продлили на пять лет

Минкультуры России продлило контракт с директором Государственного исторического музея Алексеем Левыкиным на пять лет. Об этом начальница управления музея по связям с общественностью Мария Лемигова сообщила «Интерфаксу».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Левыкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Левыкин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Контракт продлен на пять лет»,— сказала она.

Алексей Левыкин возглавляет Исторический музей с июня 2010 года. Он также является научным руководителем музея-заповедника «Московский Кремль».

Ранее сегодня, 13 февраля, появилось сообщение об увольнении директора Пушкинского музея Марины Лошак. Позже она опровергла эту информацию и сообщила, что продолжит работать до истечения контракта в апреле 2023 года. Также в феврале Минкульт уволил директоров Государственной Третьяковской галереи и Русского музея.

Олеся Павленко