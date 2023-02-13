Песков не стал комментировать информацию о предложении Порошенко Путину забрать Донбасс

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать заявление украинского политика Виктора Медведчука о том, что Петр Порошенко, будучи в должности президента Украины, предлагал Владимиру Путину забрать Донбасс. Об этом уже сообщали СМИ в 2015 году, но тогда господин Путин это отрицал.

«Нет, я это оставляю без комментариев»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Виктор Медведчук уверял, что господин Порошенко в разговоре с ним неоднократно просил передать российскому президенту готовность отдать Донбасс. По словам господина Медведчука, Петр Порошенко «пытался избавиться» от Донбасса, потому что он «ему не нужен» был.

Виктор Медведчук был депутатом Верховной рады и главой украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». На Украине ему грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену. В сентябре 2022 года его передали России в обмен на украинских военных.

Лаура Кеффер