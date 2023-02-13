Суд не признал 200 млн рублей долгов воронежских гостиниц Ramada Plaza и «Арт-отель» перед «Галереей Чижова»

Арбитражный суд Центрального округа отменил включение в реестр кредиторов обанкротившегося воронежского ООО «Стройсервис» (возвело в городе пятизвездочные гостиницы Ramada Plaza и «Арт-отель») 2007,7 млн руб. долгов перед АО «Галерея Чижова» (подконтрольно структурам депутата Госдумы Сергея Чижова, владеет крупнейшим в Воронеже одноименным торговым центром).

Как сообщается в постановлении кассационного арбитража, он соответствующие решения Арбитражного суда Воронежской области и Девятнадцатого апелляционного арбитражного суда, вынесенные ранее во время рассмотрения жалоб «Стройсервиса» в пользу «Галереи…». Разбирательство вокруг этих долгов направлено на новое рассмотрение в воронежский арбитраж.

Из спорной суммы 91,5 млн руб. приходится на основной долг, а 107,2 млн руб.— на пени, сообщается в постановлении суда. Разногласия возникли за время строительства ТРЦ «Галерея Чижова», где «Стройсервис» выступал соинвестором с долей в 15%. «Галерея…» мотивировала задолженность «взысканием денежного вклада по договору простого товарищества».

В суде за отмену включения суммы разногласии в реестр требовании кредиторов выступало и управление Федеральной налоговой службы по Воронежской области (УФНС)

Представитель налоговой службы на заседании кассационного суда заявил, что не согласен с включением спорной суммы в реестр из-за «неправильного определения судами предыдущих инстанций затрат на строительство объекта инвестиционной деятельности». Речь, по данным «Ъ-Черноземье», идет от третьей очереди ТРЦ «Галерея Чижова».

В УФНС в ходе процесса напомнили, что в отношении «Галереи…» проводится налоговая проверка, «в ходе которой исследовался вопрос стоимости строительства объекта инвестирования и выявлены признаки отсутствия объективных условий и реальной возможности осуществления контрагентами АО "Галерея Чижова" работ по строительству», говорится в постановлении суда.

В ходе этой занявшей почти два года налоговой проверки, как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», УФНС доначислило компании более 750 млн руб. НДС и налога на имущество за 2017–2019 годы. Ни добровольных выплат в бюджет, ни принудительных взысканий еще не было — «Галерея…» обжаловала результаты проверки. В компании причиной спора называют «различное» с инспекторами «понимание норм налогового законодательства».

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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