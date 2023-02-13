Власти Европы выделили почти €800 млрд на смягчение последствий энергокризиса

По подсчетам брюссельской исследовательской организации Bruegel, власти европейских стран выделили €792 млрд на то, чтобы защитить население и бизнес от резкого роста цен на электроэнергию. По сравнению с предыдущим докладом, вышедшим в ноябре, эта сумма выросла на €86 млрд.

Как отмечается в докладе, €268,1 млрд из общей суммы приходятся только на Германию, с которой по сумме выделенных средств не сравнится ни одна европейская страна. Второй в этом рейтинге среди всех стран Европы является Великобритания (€103,3 млрд). Чуть меньше выделили Италия (€99,3 млрд) и Франция (€92,1 млрд). Траты большинства европейских стран не превышают €10 млрд.

При этом по проценту выделенных средств от внутреннего валового продукта на первом месте находится Словакия, которая оказалась готова потратить на защиту населения и фирм от высоких цен на электроэнергию 9,3% от ВВП. Германия выделила на эти нужды сумму, эквивалентную 7,5% ВВП.

Как отмечается в докладе, правительства европейских стран направили большую часть этих средств непосредственно на сдерживание потребительских цен. Достигалось это в основном за счет снижения НДС на топливо или искусственного ограничения тарифов на электроэнергию. Но арсенал этих мер уже практически исчерпан, отмечают аналитики Bruegel.

Кирилл Сарханянц