Завод металлоконструкций в Краснодаре хотят ввести в эксплуатацию в 2025 году

Завод металлоконструкций ООО ЗМК «Меткон» в Краснодаре планируют сдать в эксплуатацию в I квартале 2025 года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным управления экономики, в настоящее время идет этап разработки проекта. По предварительной оценке, объем инвестиций в проект составит 150 млн руб.

Компания «Меткон» является производителем строительных металлических конструкций, металлических изделий и их составляющих. Предприятие выпускает около 2 тыс. тонн продукции в год. Строительство позволит увеличить производство до 5–6 тыс. тонн металлоконструкций ежегодно.

Объект возведут на улице Демуса, рядом с действующим заводом компании. Площадь земельного участка для нового производства составит 1,2 га. Площадь застройки составит 6 тыс. кв. м.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ЗМК «Меткон» зарегистрировано в 2020 году в Краснодаре. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей является основным видом деятельности предприятия. Совладельцами организации являются Юрий Сухов (40%) и ООО «Торгстрой» (60%). В 2021 году чистая прибыль компании составила 28 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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