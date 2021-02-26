В Краснодаре построят завод по производству металлоконструкций за 150 млн рублей

Глава Краснодара Евгений Первышов и гендиректор ООО ЗМК «Меткон» Юрий Сухов подписали инвестсоглашение о строительстве завода по производству металлоконструкций. Об этом глава Краснодара сообщил в своем Telegram-канале.

По словам мэра, инвестиции в проект составят свыше 150 млн рублей. Сейчас предприятие изготавливает около 2 тыс. тонн продукции в год. Планируется, что после строительства завода объем производства составит 5–6 тыс. тонн металлоизделий и конструкций в год. Среди них металлоконструкции для для птицеводческих корпусов, эстакад, молокозаводов, пивоваренных и сахарных заводов.

По данным пресс-службы администрации Краснодара, площадь застройки займет около 6 тыс. кв. м. В настоящее время уже подобран земельный участок, где планируется возвести завод. Его площадь составит 1,2 га, он расположен рядом с существующим производством компании — на ул. им. Демуса, 12/2.. Евгений Первышов отметил, что он обеспечен подъездными путями, в непосредственной близости есть необходимые коммуникации и мощности.

Также глава Краснодара сообщил, что сейчас компания готовит бизнес-план инвестпроекта, а также пакет документов в администрацию края для принятия решения о соответствии проекта критериям масштабности. После этого инвестор сможет воспользоваться полагающимися в таком случае льготами.

«Компания создана в рамках деятельности предприятия "Торгстрой". Предприятие это мы знаем, оно зарекомендовало себя с хорошей стороны. Более 15 лет участвует в строительстве крупных производственных объектов на территории Кубани и изготовлению металлоконструкций для них»,- заявил господин Первышов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО ЗМК «Меткон» зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2020 года. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Владельцем и гендиректором указан Юрий Сухов. Он также числится генеральным директором двух ООО «Торгстрой». Одно из них зарегистрировано в 2004 году, другое – в 2011 года. Обе компаниизанимаются строительством жилых и нежилых зданий.

Выручка более старшего из них в 2019 году составила 66,5 млн руб., чистый убыток – 1,1 млн руб. У второго ООО данных о выручке за 2019 год нет, чистый убыток – 4,4 млн руб. Учредителем обеих организаций указана Лариса Сухова.

Алексей Белянин