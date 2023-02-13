Финская EKE продает свой последний проект в Петербурге перед уходом из России

Финский концерн EKE продает принадлежащий ему недостроенный офисно-гостиничного комплекса San Gally Park в Санкт-Петербурге группе RBI, стороны достигли предварительного соглашения о сделке, стало известно «Ъ» от источников на строительном рынке. Сумма сделки не раскрывается, эксперты оценивают ее в 3-6 млрд рублей.

О планах RBI на новый актив также не сообщалось, однако аналитики указывают, что оптимальный вариантом использования здания было бы переоборудование его под апарт-отель, однако в случае покупки всего комплекса бизнес-центры могут быть перепроданы, так как переделать их под апартаменты будет сложно.

ЕКЕ приобрел участок в 2,5 га на Лиговском проспекте у австрийской Strabag в 2017 году. По планам компании, здесь к 2024 году должно было появиться три бизнес-центра общей площадью 47 тыс. кв. м и гостиницу уровня «четыре звезды» на 298 номеров. Инвестиции в проект оценивались в €120 млн. В марте 2022 года проект был приостановлен EKE из-за начала российской военной операции на Украине.

Подробнее — в материале «Финны съезжают из гостиницы».

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