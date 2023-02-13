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Коммерсантъ FM
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ВТБ запустил переводы в юанях в России

ВТБ запустил денежные переводы в юанях на счета в российских банках. Максимальная сумма операций в сутки в «ВТБ Онлайн» составляет 20 млн руб. (эквивалент в юанях), в месяц — не более 1 млн в долларовом эквиваленте. Такой же лимит действует в отделениях ВТБ. Комиссия — 1% от суммы перевода, но не менее 15 и не более 200 юаней.

Для осуществления перевода нужно открыть счет в китайских юанях. «Мы прогнозируем, что объем подобных переводов превысит 100 млн в рублевом эквиваленте ежемесячно»,— сказал начальник управления «Переводы» ВТБ Алексей Хранилов, которого цитирует пресс-служба банка.

ВТБ начал открывать вклады в юанях с 9 марта 2022 года. Как сообщал «Ъ», в первый день февраля сразу несколько российских банков повысили ставки по вкладам в юанях. Теперь, открывая депозит в китайской валюте, можно рассчитывать на ставку почти в 3%. Однако пока спрос на вклады в юанях невелик, в основном они привлекают состоятельных клиентов.

Подробности — в материале «Ъ» «Банки подставили юани».

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