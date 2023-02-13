В Екатеринбурге могут продлить скидки на проезд для владельцев карты «Мир»

Скидки на проезд в общественном транспорте Екатеринбурга для владельцев платежных карт «Мир» могут быть продлены, заявил на брифинге вице-мэр Алексей Бубнов. Власти города намерены сделать такое предложение руководителю Национальной платежной системы, встреча с которым запланирована на этой неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге по карте «Мир» и единой социальной карте «Уралочка» проезд стоил на 10 руб. меньше. Акция завершилась 31 декабря.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что с 20 февраля стоимость проезда в наземном транспорте города вырастет до 33 руб.

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