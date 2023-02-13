Петербург занял первое место среди регионов РФ по уровню детского ожирения

Санкт-Петербург является лидером среди регионов России по уровню детского ожирения, количество детей с нарушениями обмена веществ в городе почти в два раза выше, чем в среднем по стране, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Минздрава.

В Петербурге ожирение ежегодно диагностируют у каждого 75-го подростка, такая же ситуация в Оренбургской, Орловской и Смоленской областях. Всего в России фиксируется до 900 случаев ожирения на 100 тыс. детей в год за последние пять лет. В 2000-х годах в стране ежегодно выявлялось до 150 случаев на 100 тыс. несовершеннолетних.

При этом индекс массы тела у подростков с выявленными проблемами веса прибавляет 1-2% каждый год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Петербург выделит на лекарства для сердечников 214 млн рублей в 2023 году.

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