Петербург выделит на лекарства для сердечников 214 млн рублей в 2023 году

В 2023 году на закупку лекарств для петербуржцев, перенесших сердечно-сосудистые заболевания, направят 214 миллионов рублей, сообщила пресс-служба Смольного. В первую очередь будут закупаться препараты, включенные в перечень в конце 2022 года.

«На приобретение лекарств для пациентов, перенесших сердечно-сосудистые события, в Северной столице в этом году направят 214 миллионов рублей, еще 117 миллионов — на закупку нового оборудования»,— говорится в сообщении.

В настоящий момент в перечень лекарств, подлежащих бесплатной выдаче пациентам с ССЗ, включено 31 наименование.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Смольный заплатит за мероприятия ко Дню России и Дню народного единства более 17 млн рублей.

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