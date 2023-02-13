В Свердловской области мошенники стали рассылать письма от имени судебных приставов

Жители Свердловской области стали получать рассылки от мошенников, представляющихся судебными приставами. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУФССП, переходя по ссылке, граждане попадают на «зеркальный» сайт, сделанный по подобию сайта ФССП России.

«Таким образом крадутся персональные данные граждан. Кроме того, суммы предлагаются для оплаты небольшие в размере 300-500 руб. и, как правило, граждане, не вдаваясь в подробности, быстро оплачивают это якобы ‘’досудебное”», ¬– отмечают приставы.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что телефонные мошенники начали вымогать деньги от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения. Они просят пожертвовать деньги на приезд съемочной группы или съемку фильма.

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