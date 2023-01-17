Мошенники от имени екатеринбургского митрополита начали вымогать деньги у людей

В Свердловской области телефонные мошенники начали вымогать у граждан деньги, представляясь митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением (Кульбергом). В своем telegram-канале митрополит рассказал, что мошенники просят пожертвовать деньги на приезд съемочной группы или съемку фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Никогда не перечисляйте никаких денег. Даже на “мою” банковскую карту! Искренне сочувствую тем, кого уже обманули. Кто-то потерял немалые суммы», – отметил митрополит. Он отметил, что мошенники должны «сидеть в тюрьме».

Напомним, в августе 2021 года мошенники от имени митрополита Евгения звонили в монастыри и епархии по всей России, прося «оказать финансовую помощь» для съемки фильма для телеканала «Спас».

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