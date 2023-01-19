Обвиняемый в обмане 346 дольщиков ярославский строитель свою вину не признал

Директор строительной компании ООО «Мариан строй» Алексей Лагунин заявил о своей невиновности, выступая в суде с последним словом 19 января. Уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) рассматривает Кировский районный суд Ярославля. По версии следствия, Лагунин своими действиями причинил ущерб 346 дольщикам на сумму свыше 1,5 млрд руб. при строительстве домов на улицах Сосновой и Балтийской. Помимо ООО «Мариан строй» бизнесмен возглавлял ООО «Монблан» и ООО «Мариан Строй Групп».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Кузьмина Фото: Анна Кузьмина

В последнем слове бизнесмен заявил, что делал все, чтобы дома были достроены.

«Умысла и намерений не исполнять свои обязанности по договорам долевого участия у меня не было, так как все мои действия были направлены на вывод «Мариан строй» и «Монблан» из сложившейся ситуации и завершение строительства домов. Корыстные мотивы, на которых строится обвинение, у меня отсутствовали. Дома достроены в 2017 году моими организациями. Никаких денежных средств дольщиков, бюджетных средств, не было привлечено. В силу определенных обстоятельств мне пришлось оставить свой бизнес, в который я вложил свою душу. Лица, на которых я возлагал большие надежды… Моя ошибка, что я из-за своей доверчивости не учел, как говорится, пресловутый человеческий фактор»,— заявил предприниматель.

Алексей Лагунин рассказал «Ъ-Ярославль», что рассчитывает на оправдательный приговор.

Суд над бизнесменом длится с сентября 2021 года. Алексей Лагунин был задержан в Испании в 2018 году и экстрадирован в Россию в 2020-м.

Антон Голицын

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