Боец ЧВК «Вагнер» из Верхней Салды погиб в спецоперации на Украине

В Свердловской области простятся с бойцом «ЧВК Вагнер» из Верхней Салды 41-летнего Александра Филатова, сообщает Е1.ru со ссылкой на администрацию города. Мужчина погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Его похоронят с почестями на городском кладбище.

Александр Филатов ¬– ветеран одной из чеченских кампаний. По данным издания, мужчина вступил в ЧВК, находясь в колонии за заказное убийство.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил, что частная военная компания прекратила отбор заключенных в свои ряды.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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