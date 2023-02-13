Посол в Великобритании рассказал, что в стране готовят законодательство по изъятию замороженных из-за санкций активов РФ

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в стране планируют изъять российские активы, замороженные из-за санкций. По его словам, законодательство для этого разрабатывается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Андрей Келин

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Хорошо известно, что есть признание практически во всех западных странах, в том числе в Лондоне, что такие действия абсолютно незаконны и что каких-либо законов на этот счет нет. Но извращенная логика состоит в том, что такие законы надо изобрести, этим, насколько я понимаю, занимаются в Евросоюзе и Вашингтоне»,— сказал Андрей Келин «РИА Новости».

«Здесь пока это не отмечено, но активы есть, движение в этом направлении есть. Сейчас пока таких случаев отфиксировать не могу, но подготовка какого-то законодательства, которое бы двигалось в этом направлении, действительно идет»,— добавил он.

К ноябрю 2022 года в Великобритании заморозили £18 млрд активов российских физических и юридических лиц. В стране не раз предлагали использовать эти средства для финансирования восстановления Украины после окончания военных действий. В начале февраля в парламент страны внесли законопроект, который предлагает разрешить арест замороженных средств для помощи Украине.

О том, что происходит на 355-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко