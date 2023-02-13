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Коммерсантъ FM
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КНДР реорганизовала военные подразделения

Северная Корея расширила и реорганизовала многие военные подразделения, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По его данным, изменения связаны «с новой ситуацией в области безопасности».

В частности, были расширены подразделения Народной армии, также изменились стратегические и тактические миссии всех подразделений. Кроме того, были введены новые воинские знамена. Впервые их представили на военном параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, который состоялся на прошлой неделе.

В 2022 году КНДР провела несколько ракетных испытаний, а также провозгласила себя ядерным государством. В конце декабря лидер республики Ким Чен Ын призвал укрепить ее оборону. На эти цели в 2023 планируется направить 15,9% бюджета Северной Кореи. В 2022 году на оборону также было выделено 15,9% бюджетных средств.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Эх, Кореюшка, ухнем».

Фотогалерея

Как прошло празднование 75-летия Корейской народной армии

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В параде приняли участие около 22 тыс. человек

В параде приняли участие около 22 тыс. человек

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде

Фото: Reuters

Армия КНДР насчитывает около 1,3 млн военнослужащих

Армия КНДР насчитывает около 1,3 млн военнослужащих

Фото: Reuters

Ким Чен Ын приветствует участников и зрителей парада

Ким Чен Ын приветствует участников и зрителей парада

Фото: Reuters

На параде были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-17», беспилотники-«невидимки», реактивные системы залпового огня, новые танки, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Также были представлены тактические ядерные подразделения

На параде были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-17», беспилотники-«невидимки», реактивные системы залпового огня, новые танки, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Также были представлены тактические ядерные подразделения

Фото: Reuters

Ким Чен Ын наблюдает за демонстрацией ракет

Ким Чен Ын наблюдает за демонстрацией ракет

Фото: Reuters

В ходе торжественных мероприятий был развернут гигантский национальный флаг

В ходе торжественных мероприятий был развернут гигантский национальный флаг

Фото: Reuters

Военные размахивают флажками

Военные размахивают флажками

Фото: Reuters

Праздничный салют

Праздничный салют

Фото: Reuters

Ранее, 7 февраля, Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия ее основания

Ранее, 7 февраля, Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия ее основания

Фото: Reuters

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В параде приняли участие около 22 тыс. человек

Фото: Reuters

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на параде

Фото: Reuters

Армия КНДР насчитывает около 1,3 млн военнослужащих

Фото: Reuters

Ким Чен Ын приветствует участников и зрителей парада

Фото: Reuters

На параде были показаны межконтинентальные баллистические ракеты, в том числе «Хвасон-17», беспилотники-«невидимки», реактивные системы залпового огня, новые танки, 152-миллиметровые самоходные артиллерийские установки. Также были представлены тактические ядерные подразделения

Фото: Reuters

Ким Чен Ын наблюдает за демонстрацией ракет

Фото: Reuters

В ходе торжественных мероприятий был развернут гигантский национальный флаг

Фото: Reuters

Военные размахивают флажками

Фото: Reuters

Праздничный салют

Фото: Reuters

Ранее, 7 февраля, Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил жилье командующих Корейской народной армии в честь 75-летия ее основания

Фото: Reuters

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