КНДР реорганизовала военные подразделения

Северная Корея расширила и реорганизовала многие военные подразделения, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). По его данным, изменения связаны «с новой ситуацией в области безопасности».

В частности, были расширены подразделения Народной армии, также изменились стратегические и тактические миссии всех подразделений. Кроме того, были введены новые воинские знамена. Впервые их представили на военном параде по случаю 75-летия основания Корейской народной армии, который состоялся на прошлой неделе.

В 2022 году КНДР провела несколько ракетных испытаний, а также провозгласила себя ядерным государством. В конце декабря лидер республики Ким Чен Ын призвал укрепить ее оборону. На эти цели в 2023 планируется направить 15,9% бюджета Северной Кореи. В 2022 году на оборону также было выделено 15,9% бюджетных средств.

О ситуации на Корейском полуострове — в материале «Ъ» «Эх, Кореюшка, ухнем».