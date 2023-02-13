МИД: Россия ответит на появление гиперзвуковых ракет на границе с Японией

Россия следит за развитием военного потенциала Японии, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, в случае любых угроз для дальневосточных регионов с российской стороны незамедлительно последуют ответные меры.

Как утверждает господин Руденко, Япония активизировала модернизацию своего военного потенциала и «наращивает опасную деятельность» вблизи российских границ. В качестве примера он привел ее военные учения с США и уточнил, что Москва «неоднократно заявляла решительные протесты японской стороне по дипломатическим каналам».

«Будем продолжать пристально следить за развитием японского военного строительства и в случае появления любых потенциальных угроз безопасности нашим дальневосточным регионам — незамедлительно принимать ответные меры в соответствии с оборонной доктриной России»,— сказал замминистра.

Разработка гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года, его начали создавать для защиты отдаленных островов. В декабре агентство «Киодо» сообщало, что Минобороны Японии намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном острове Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Для этого министерство хочет к 2026 году создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны.

Подробности — в материале «Ъ» «Япония в глухой обороне».