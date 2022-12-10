Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Минобороны Японии намерено разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном острове Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до 1 тыс. км. Для этого министерство хочет к 2026 году создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны, сообщает «Киодо». По данным агентства, гиперзвуковое оружие имеет радиус действия «в несколько сотен километров», и его планируется увеличить его до более чем 1 тыс. км в течение нескольких лет после развертывания.

Разработка гиперзвукового оружия ведется в Японии с 2018 года, его начали создавать для защиты отдаленных островов. В рамках программы перевооружения властям Японии понадобится в 2023–2027 годы выделить на оборону 43 трлн иен (около $314,8 млрд). Это почти в полтора раза больше по сравнению с тратами в предыдущие пять лет. В текущем финансовом году (начался в апреле) расходы Японии на оборону уже составили 5,37 трлн иен ($39,3 млрд). Это новый рекорд, и это примерно на 50 млрд иен ($366 млн) больше, чем в прошлом году, передает ТАСС. Предполагается, что вооруженные силы Японии в течение пяти лет должны получить возможность наносить удары по военным объектам на территории потенциального противника.

Подробности — в материале «Ъ» «Японии надоело быть слабой».

Лаура Кеффер