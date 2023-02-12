Сенатор Шумер: сбитые над Аляской и Канадой два объекта были аэростатами

Представители национальной безопасности США считают, что летающие объекты, сбитые американскими истребителями над Аляской и Канадой, были воздушными шарами. Об этом заявил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер в интервью телеканалу ABC. Эти аэростаты были меньшего размера, чем китайский воздушный шар, сбитый над Атлантическим океаном в прошлые выходные, отметил он.

По данным Белого дома, 10 февраля над Аляской был сбит объект размером примерно с небольшой автомобиль. 11 февраля был сбит неопознанный объект над Юконом.

На вопрос, были ли эти два недавно сбитых объекта воздушными шарами, сенатор ответил: «Они считают, что они были, да, но намного меньше первого».

Сбитый 4 февраля у побережья Южной Каролины китайский аэростат был размером примерно с три школьных автобуса, администрация Джо Байдена заявила, что он использовался для слежки, Пекин это отрицает.

О последствиях читайте в публикации «Ъ» «Аэростат упал на Джо Байдена».

Мария Федотова