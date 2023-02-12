Российская блогер раскритиковала состояние еще одного медучреждения Перми

Известная российская блогер Ксения Собчак раскритиковала условия для пациентов в пермской городской детской клинической больнице №3. В своем телеграм-канале «Кровавая барыня» она опубликовала видео, на котором запечатлена одна из палат и туалет медучреждения. В комментарии к нему блогер указала на отсутствие штор на окнах, неудобные кровати, плохое состояние дверей в палату и отсутствие дверей в туалете — вместо них проем закрыт занавеской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Хочется надеяться, что в самое ближайшее время “дизайнеры” пересмотрят отношение к условиям размещения своих пациентов»,— написала госпожа Собчак.

Ранее Ксения Собчак раскритиковала в своем телеграм-канале состояние женской консультации №2, входящей в состав пермской городской поликлиники №7.