Посол РФ: товарооборот России и Туниса в 2022 году вырос на 60%

Объем товарооборота России и Туниса по итогам 2022 года вырос более чем на 60% и составил $692 млн. Об этом сообщил посол России в Тунисе Александр Золотов. По его словам, тенденции роста доказывают способность стран к успешному взаимодействию в условиях «непростой мировой конъюнктуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Золотов

Фото: МИД РФ Александр Золотов

Фото: МИД РФ

«Думаю, такая тенденция вполне может консолидироваться, поскольку многие тунисские товары, в частности пищевой и текстильной промышленности, конкурентоспособны, а значит перспективны для замещения продукции европейских государств»,— сказал «РИА Новости» Александр Золотов.

Россия поставляет в Тунис нефтепродукты, продукты неорганической химии, серу, пиломатериалы, бумагу. Импорт РФ из Туниса в основном включает в себя сельхозпродукцию — фрукты, оливковое масло, вина, морепродукты, а также парфюмерно-косметическую продукцию и одежду.

Лусине Баласян