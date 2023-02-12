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Мэр Мариуполя заявил о возможности создания в городе базы Черноморского флота РФ

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что надеется на строительство в городе базы Черноморского флота России. По его словам, база может располагаться на территории Азовского судоремонтного завода.

Азовский судоремонтный завод и морской порт в 2002 году

Азовский судоремонтный завод и морской порт в 2002 году

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Азовский судоремонтный завод и морской порт в 2002 году

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Олег Моргун отметил, что на предприятии сохранилось необходимое оборудование, в том числе станки. Мэр Мариуполя по итогам осмотра завода заверил, что все «будет работать».

Азовский судоремонтный завод пострадал в результате боевых действий. Власти ДНР оценили затраты на восстановление предприятия в 550 млн руб. Завод обладает плавучим доком грузоподъемностью 15 тыс. т. Он может ремонтировать до 120 судов в год.

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Последствия боев в Мариуполе

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Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Разрушенные дома рядом с гуманитарным коридором для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Разрушенные дома рядом с гуманитарным коридором для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

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Спасатели разбирают завалы в Донецком академическом областном драматическом театре

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Мать и брат одного из погибших под обломками Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе

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Разбор завалов в драмтеатре

Разбор завалов в драмтеатре

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Автомобили, пострадавшие от обстрелов

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Военнослужащие около жилого дома

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Плакат «Проход запрещен»

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Сгоревшие автомобили

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Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

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Бойцы спецназа ДНР досматривают человека на заправке

Бойцы спецназа ДНР досматривают человека на заправке

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Женщина клеит обувь

Женщина клеит обувь

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Раздача гуманитарной помощи на Никопольском проспекте

Раздача гуманитарной помощи на Никопольском проспекте

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Женщина разговаривает по телефону рядом с разрушенным домом

Женщина разговаривает по телефону рядом с разрушенным домом

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Дома пострадавшие от обстрелов

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Бойцы спецназа ДНР патрулируют улицу

Бойцы спецназа ДНР патрулируют улицу

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Люди несут коробки с едой и водой

Люди несут коробки с едой и водой

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Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

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Местные жители у разрушенного дома

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Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

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Жители Мариуполя

Жители Мариуполя

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Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

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Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

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Местные жители хоронят родственников во дворе дома

Местные жители хоронят родственников во дворе дома

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Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

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Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

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Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

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Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

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Надпись на разбитом автомобиле

Надпись на разбитом автомобиле

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Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

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Разрушенный жилой дом

Разрушенный жилой дом

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Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

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Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

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Местный житель на балконе дома

Местный житель на балконе дома

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Сожженный автомобиль во дворе дома

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Завернутое в ковер тело погибшего

Завернутое в ковер тело погибшего

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Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

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Мужчина несет раненую женщину

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Очередь за водой

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Мужчина на носилках у областной больницы

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Забор с надписью «Живут люди, дети»

Забор с надписью «Живут люди, дети»

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Раздача гуманитарной помощи

Раздача гуманитарной помощи

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Люди получают гуманитарную помощь

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Очередь за гуманитарной помощью

Очередь за гуманитарной помощью

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Танки на улицах Мариуполя

Танки на улицах Мариуполя

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Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

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Жители около дома культуры

Жители около дома культуры

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Перевернутый железнодорожный вагон

Перевернутый железнодорожный вагон

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Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

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Разрушенный дом

Разрушенный дом

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Военная техника на улицах Мариуполя

Военная техника на улицах Мариуполя

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Жилые дома после обстрелов

Жилые дома после обстрелов

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Буква Z на лобовом стекле автомобиля

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Танки в Мариуполе

Танки в Мариуполе

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Жители во дворе разрушенного жилого дома

Жители во дворе разрушенного жилого дома

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Сгоревший танк на улице города

Сгоревший танк на улице города

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Жители на улице Правобережного района города

Жители на улице Правобережного района города

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Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

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Перевернутый грузовик на обочине

Перевернутый грузовик на обочине

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Поврежденный дорожный знак на столбе

Поврежденный дорожный знак на столбе

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Местная жительница на фоне разрушенных домов

Местная жительница на фоне разрушенных домов

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Тазы и ведра с водой возле автомобиля

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Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

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Сожженные автомобили на парковке

Сожженные автомобили на парковке

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Накрытый труп во дворе разрушенного после обстрела жилого дома

Накрытый труп во дворе разрушенного после обстрела жилого дома

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Военнослужащий на бронетехнике

Военнослужащий на бронетехнике

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Могила во дворе жилого дома

Могила во дворе жилого дома

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Местный житель возле свежих могил

Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

Следы от снарядов

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Танк на улице города

Танк на улице города

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Последствия обстрела жилого дома

Последствия обстрела жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в Левобережном районе города

Военнослужащие в Левобережном районе города

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Надпись на стене жилого дома

Надпись на стене жилого дома

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Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

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Разрушенное здание пожарной части

Разрушенное здание пожарной части

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Предупреждение на стене дома

Предупреждение на стене дома

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Жители города рубят деревянный поддон на дрова

Жители города рубят деревянный поддон на дрова

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Местные жители обедают в укрытии

Местные жители обедают в укрытии

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Пострадавший от обстрела автомобиль

Пострадавший от обстрела автомобиль

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Местные жители на разбитой дороге

Местные жители на разбитой дороге

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Военнослужащие на улице города

Военнослужащие на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила возле жилого дома

Могила возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель топит самодельную печь

Местный житель топит самодельную печь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель чинит разбитое окно

Местный житель чинит разбитое окно

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк у частного дома

Танк у частного дома

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Обрушившийся жилой дом

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенные дома рядом с гуманитарным коридором для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Спасатели разбирают завалы в Донецком академическом областном драматическом театре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мать и брат одного из погибших под обломками Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбор завалов в драмтеатре

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Автомобили, пострадавшие от обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие около жилого дома

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Сгоревший танк

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Плакат «Проход запрещен»

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Сгоревшие автомобили

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР досматривают человека на заправке

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина клеит обувь

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Раздача гуманитарной помощи на Никопольском проспекте

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Женщина разговаривает по телефону рядом с разрушенным домом

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Дома пострадавшие от обстрелов

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Бойцы спецназа ДНР патрулируют улицу

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди несут коробки с едой и водой

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Ополченец ДНР с американской ракетной установкой Javelin

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители у разрушенного дома

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Пострадавший от обстрела автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк на автомобильной заправке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители хоронят родственников во дворе дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Настоятель отец Александр возле сгоревшего Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший танк возле Спасо-Преображенского храма в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Вербное воскресение в сгоревшем Спасо-Преображенском храме в городе Волноваха

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» на территории Мариупольского металлургического комбината

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на разбитом автомобиле

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель везет бутылки с водой на детской коляске

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенный жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая военная техника в Кальмиусском районе города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Безлюдная улица в Кальмиусском районе города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель на балконе дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сожженный автомобиль во дворе дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Завернутое в ковер тело погибшего

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащий в пострадавшем от обстрелов здании

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчина несет раненую женщину

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь за водой

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Мужчина на носилках у областной больницы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Забор с надписью «Живут люди, дети»

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Раздача гуманитарной помощи

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди получают гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Очередь за гуманитарной помощью

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Танки на улицах Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Раздача гуманитарной помощи жителям Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители около дома культуры

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Перевернутый железнодорожный вагон

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Мужчины на велосипедах перевозят металлические бочки

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Разрушенный дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военная техника на улицах Мариуполя

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Жилые дома после обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Буква Z на лобовом стекле автомобиля

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Танки в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители во дворе разрушенного жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревший танк на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители на улице Правобережного района города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавшие от обстрела автомобили в Левобережном районе города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Перевернутый грузовик на обочине

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Поврежденный дорожный знак на столбе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местная жительница на фоне разрушенных домов

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Тазы и ведра с водой возле автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая боевая машина во дворе жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сожженные автомобили на парковке

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Накрытый труп во дворе разрушенного после обстрела жилого дома

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Военнослужащий на бронетехнике

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила во дворе жилого дома

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Местный житель возле свежих могил

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Следы от снарядов

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Танк на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Последствия обстрела жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие в Левобережном районе города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Надпись на стене жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разбитая военная техника на фоне разрушенной многоэтажки, вдалеке — металлургический комбинат «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание пожарной части

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Предупреждение на стене дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Жители города рубят деревянный поддон на дрова

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители обедают в укрытии

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Пострадавший от обстрела автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местные жители на разбитой дороге

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Военнослужащие на улице города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Могила возле жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель топит самодельную печь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Местный житель чинит разбитое окно

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Танк у частного дома

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Обрушившийся жилой дом

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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