Мэр Мариуполя заявил о возможности создания в городе базы Черноморского флота РФ

Мэр Мариуполя Олег Моргун заявил, что надеется на строительство в городе базы Черноморского флота России. По его словам, база может располагаться на территории Азовского судоремонтного завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азовский судоремонтный завод и морской порт в 2002 году

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Азовский судоремонтный завод и морской порт в 2002 году

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Олег Моргун отметил, что на предприятии сохранилось необходимое оборудование, в том числе станки. Мэр Мариуполя по итогам осмотра завода заверил, что все «будет работать».

Азовский судоремонтный завод пострадал в результате боевых действий. Власти ДНР оценили затраты на восстановление предприятия в 550 млн руб. Завод обладает плавучим доком грузоподъемностью 15 тыс. т. Он может ремонтировать до 120 судов в год.

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Лусине Баласян